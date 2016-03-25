日本央行罕见发布说明书 教民众五分钟搞懂负利率政策

路透东京3月25日 - 日本央行周五发表一份负利率政策简易说明书，藉以向大众解释这项备受争议政策的关键内容。

这份在网站上发表的说明书称为“五分钟内搞懂负利率”，回答一些有关该政策的常见问题，例如银行业者是否能够向家庭存款收取费用以转嫁负利率所衍生的成本。

说明书指出，“日本陷在通缩里已经15年，所有人都已经习以为常。为了改变这点，我们需要采取大胆举措。”该行藉此回复有关日本央行采取负利率政策是否过于极端的问题。

日本央行很少就某一项具体政策向大众发布说明，这凸显其对于不得人心的负利率感到担忧。

日本央行1月意外将指标利率调降至负0.1%，以提振经济增长，带动日本走出多年的通缩。

但这项政策既未能提振股价上涨，也未能阻止日圆升值，招致议员们批评这项政策徒增混乱，未能平稳市场。

此后日本央行一直在控制负面影响，高级官员匆忙寻找政策的积极面。这项政策不受公众及银行的欢迎。(完)