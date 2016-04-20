日本央行总裁黑田东彦暗示已准备好继续增加ETF购买量

路透东京4月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周三表示，央行在交易所上市基金(ETF)市场的购买规模“不算太大”，暗示短期内央行继续增加购买ETF可能是一个现实的选项。

作为大规模刺激计划的一部分，日本央行购买ETF、公债和投资于房地产的信托基金。截至2015年9月，该行持有大约7.8万亿日圆(716亿美元)的ETF，大约是日本市场规模的一半。

“我们并不认为日本央行在(ETF)市场的购买量太大，”黑田东彦表示，并称新ETF可以“尽可能地”与东京证交所500万亿日圆的上市股票市场拼凑起来。

“仍有大量因素影响资产价格的风险溢价，”黑田东彦对议会表示，这暗示未来扩大购买ETF可能是今后一个有力的政策选项。

消息人士告诉路透，日本央行官员愈发接受通过扩大购买投资于股市的ETF，来加大货币宽松力度的想法，因股市大跌以及全球增长疲弱威胁到该国脆弱的经济复苏。

消息人士称，日本央行决策者在下周的利率评估会议上可能讨论进一步放松货币政策的可能性，近来一系列低迷的数据令他们此前的假设面临风险，即温和的经济复苏将令通胀率加快升向目标水平2%。(完)