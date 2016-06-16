焦点：日本央行未在通胀低迷形势下进一步放松政策 推动日圆飙升

路透东京6月16日 - 日本央行周四宣布维持货币政策不变，未推出进一步的货币刺激措施，尽管面临外部不利因素且通胀低迷。这带动日圆升至两年高位，令本已暗淡的经济前景进一步蒙阴。

虽说该决定并不太令人意外，但还是鼓舞了那些已经在美联储隔夜宣布维持指标利率不变后卖出美元的日圆多头们。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三保持指标利率不变，暗示仍计划在年内升息两次，但表明经济增长放缓，将抑制未来几年收紧货币政策的步伐。

日本央行总裁黑田东彦态度坚定地强调，该央行刺激政策的积极效果正在逐步传导至经济。

“日本经济可能会呈现出温和扩张的趋势，”黑田东彦在随后的新闻发布会上表示。

“基本的物价趋势在稳步改善，所以我们将看到通胀率加速升向2%目标，”他表示，维持日本央行对于物价目标将在2017财年底（即2018年3月底）之前达成的预期。

在周四结束的两日政策会议上，日本央行仍维持大规模资产购买计划不变，宣示将以每年80万亿日圆(7,530亿美元)的速度扩大基础货币。

同时也维持金融机构存放于日本央行的超额储备利率于负0.1%不变。

“近期并未有任何经济指标将导致日本央行改变其当前经济前景预期，”瑞穗证券资深经济学家Norio Miyagawa称。

“但日圆升值将给消费者价格带来更大下行压力，所以我预计日本央行将在7月放松政策，当前政策框架的三个面向全部用上。”

日本央行公布决策之后日圆全线走强，兑美元触及22个月高位104.06，兑欧元和英镑也触及多年高点。日经指数收低3%。

日本央行调降了对消费者通胀的看法，称物价可能暂时小幅下跌，说明央行已不再那么确信，日本将实现2%的物价升幅目标。

**美联储帮不上忙**

英国或许会投票决定退出欧盟，这对日本央行官员来说是近期最大的忧患，使该行更加有理由在6月23日的英国公投之前先不动手。

路透调查显示，分析师预计日本央行7月28-29日会议放松政策的机率更高。届时日本央行将公布最新的经济增长和通胀预估。

日本央行处境窘迫。尽管该央行实施了近三年的大规模印钞计划，但由于消费和出口疲弱，日本通胀已陷入停滞。

此外，近期美国升息预期消退，使日本央行借助美联储升息抑制日圆的美梦成空。

美国联邦储委员会(FED/美联储)周三保持指标利率不变，暗示仍计划在年内升息两次，但表明经济增长放缓，将抑制未来几年收紧货币政策的步伐。

虽然日本央行总裁黑田东彦称还有很多进一步放松政策的弹药，但对于日本央行还可以采取什么举措以及这些举措是否比之前的刺激措施更加成功，一些日本央行官员已经公开表示怀疑。

日本通胀图表：tmsnrt.rs/1TDD2bm

日本央行购债计划图表：tmsnrt.rs/1XOJUVV

(完)