背景资料：日本央行9月货币政策会议可能讨论的政策选项

路透东京9月15日 - 日本央行将在9月20-21日的利率会议上对当前政策框架进行全面评估，旨在给达成2%通胀目标加一把力。

以下是日本央行可能讨论的选项：

<最可能情景>

**将政策重点从基础货币转向利率**

日本央行将基础货币作为其主要的政策目标，不太可能完全抛弃这一目标。不过在三年的大量印钞未能加速通胀之后，央行或将主要的政策目标转向利率，让负0.1%的利率成为未来货币宽松措施的核心。

学者们表示，日本央行料将再降息两三次，至负0.5%左右。在大规模购债吸干流动性并料遇到极限的情况下，加深负利率以遏制日圆上涨并降低短期借款成本，是日本央行所剩不多的工具。

**采取措施陡化收益率曲线**

日本央行称货币政策框架的任何变动都不会导致撤出刺激措施。因此其将继续承诺每年购进80万亿日圆(7,820亿美元)的债券。

但该央行也希望陡化其认为过于平坦的债券收益率曲线，认为曲线过于平坦有损金融中介功能。其中一个办法就是购买更少的超长期公债，将购买力集中在中短期债券方面，不过这将可能加剧短期债供应短缺局面。

另一个办法是将80万亿日圆的目标改为一个区间，或者修改所承诺购买债券的平均存续期。

**采用更为清晰的前瞻指引**

日本央行将维持其2%的通胀目标，但放弃了三年前设置的两年即达成的时间表。

目前该央行承诺会维持超宽松政策不变，直至稳定实现2%的通胀目标。日本央行可能会修改这一措辞，来强化其较长时间内维持宽松货币政策的承诺，可能的做法是通过设置更清晰、更严格的刺激撤回条件。

<可能情境>

**深化负利率**

日本央行感觉日本经济并不需要立即采取货币刺激政策。但如果该央行感觉，有必要借此来强化对市场发出的宽松政策立场仍不变的信息，则有可能会在下周深化负利率。另外，日圆突然上涨也有可能促使日本央行降息。

<不大可能的选项>

**设置明确目标，限制公债收益率**

如果日本央行认为当前的购债计划难以为继，它可能放弃基础货币目标，转向明确的利率政策。该行可能设置公债收益率上限。

这或许使日本央行的购债计划更加灵活，但也可能破坏市场机制，把债券价格完全置于日本央行的控制之下。这可能迫使日本央行在债券收益率飙升之际购买无限量的债券，并可能引发对央行在直接承购公债的担忧。

**扩大购买公债**

由于负利率政策非常不得民心，日本央行如果需要宽松政策时，可能会继续沿袭扩大购债的路线。但此举非常不可能，因为日本央行自己很清楚还能再扩大多少--该行的购债计划已经吞下了日本债市的三分之一。

<可能性很小的选项>

**购买外国债券**

根据日本法律，财务省掌管外汇政策，因此日本央行不可能购买外国债券，以免影响汇率波动。如果通过此举削弱日圆，将等同于干预汇率，这可能违反20国集团(G20)关于避免竞争性货币贬值的协议。

**采用直升机撒钱**

日本央行购买了每月政府新发行公债的绝大多数，已经算是采取了准直升机撒钱政策。不过该行是从市场购买公债，法律禁止的是直接从政府购买公债。日本央行总裁黑田东彦一再表示，他不打算采取严格意义上的直升机撒钱政策，即直接为公共债务提供资金。(完)