前美国财长萨默斯对日本央行将收益率曲线作为目标表示欢迎

路透东京9月30日 - 前美国财长萨默斯表示，日本央行将收益率曲线作为政策目标、并允许通胀超过2%的目标水准的决定，是令人欢迎的举措。

萨默斯在一个论坛上对记者表示，将收益率曲线作为目标能令利率维持在足够低的水平，从而鼓励政府借贷，这是帮助支撑经济所需要的。

萨默斯称，日本央行允许通胀高于2%的承诺应该可协助通胀预期，这是其他央行应该考虑的。(完)