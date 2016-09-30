前美国财长萨默斯对日本央行将收益率曲线作为目标表示欢迎

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透东京9月30日 - 前美国财长萨默斯表示，日本央行将收益率曲线作为政策目标、并允许通胀超过2%的目标水准的决定，是令人欢迎的举措。
萨默斯在一个论坛上对记者表示，将收益率曲线作为目标能令利率维持在足够低的水平，从而鼓励政府借贷，这是帮助支撑经济所需要的。
萨默斯称，日本央行允许通胀高于2%的承诺应该可协助通胀预期，这是其他央行应该考虑的。(完)
(编译 杜明霞；审校 李婷仪)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。