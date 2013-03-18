日本政经：央行再度任命量化宽松设计师雨宫正佳，暗示政策将出现进一步变化

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透东京3月18日 - 日本央行周一再次任命量化宽松政策设计者之一雨宫正佳主管起草货币政策的重要部门，暗示央行正加紧为本周新领导人上任后大幅修改政策框架做准备。
料将接任日本央行总裁一职的黑田东彦曾经承诺，将采取一切必要行动来实现央行2%的新通胀目标，主要方式是通过购买更长期公债来扩大资产负债表规模。
再次任命雨宫正佳，可能会增加央行改变政策方向的几率，进一步接近过去10年间推出的那种量化宽松政策。雨宫正佳因善于提出创造性构想而备受赞誉。
“雨宫正佳是日本央行许多现有政策框架的构造者。他可能会对这些框架进行评估，并做好修订准备，以用于4月举行的下一次日本央行政策会议。”NLI基础研究所首席经济学家Yasuhide Yajima说。
作为日本央行六名理事之一，雨宫正佳在去年5月以前一直负责货币事务部门，随后他被派去大阪分行。
周一他被任命再次负责主管这一部门。
雨宫正佳在央行许多政策起草中起到了关键作用，其中包括通过购买公债向市场挹注资金的宽松量化政策。这一政策持续到了2006年。他还在很大程度上参与了日本央行2010年资产购买计划的设计，这也是当前使用的货币宽松工具，并参与了去年2月意外放宽货币政策的决策。(完) (编译 梁睿雪; 审校 程琳)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉