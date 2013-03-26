日本央行：总裁称将央行购买公债期限扩大至五年将是政策选项之一

他还表示，希望在央行政策会议上讨论日本央行能够买哪些种类及多大规模的风险资产。

“日本央行下周的政策会议将讨论具体的政策举措，要把经济和物价走势以及这些举措对市场的影响考虑进去。我们将仔细研究什么是最有效的举措，以充分发挥日本央行的作用，”黑田东彦在国会上表示。(完) (编译 李爽; 审校 王兴亚/侯向明)