《日本央行分析》总裁黑田东彦力推新政，委员会内部分歧形成重大考验

欧洲股市：收平，德国药厂Stada获慷慨收购报价后股价暴涨
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
黑田东彦希望把资产购买和放贷计划与另一项被称作“rinban”的每月定期购债计划相结合。后者是市场操作的一部分，但不列入货币宽松举措范畴。资产购买和放贷计划是日本央行实施货币宽松的主要工具。
资产购买计划目前只针对期限不超过三年的债券，而每月定期购债计划则针对各类债券，包括期限在10年以上的公债。
若把这两项计划相结合，央行将可以购买巨额长期公债，也就意味着，日本央行将废弃自我设定的“货币发行量规则”(“bank note”)。根据该规则，日本央行持有的债券规模不得超过货币流通量。
日本央行政策委员会审议委员白井早由里支持这一想法，但委员会一些委员表示忧心，因为废弃这一规则的同时没有其他替代规定来限制日央行继续过度购债。
黑田东彦只表示，他将与委员会讨论这一议题，但讨论需要的时间可能超过其预想。
“废弃规则很容易。但需要限制日本央行购债规模这一观点，也必须予以尊重，”另一位消息人士表示。(完)
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周一延续近期跌势，因在前财长戈尔丹被突然革职后，两家评等机构上周将该国债信评等下调至“垃圾级”，令投资人感到不安。
路透伦敦4月10日 - 期锌周一触及三个月低位，期铜也下跌，因供应 忧虑缓解和中国等主要金属消费国需求仍然疲弱。 根据德国商业银行援引安泰科的一份报告称，锌精矿供应短缺的情况 正在缓和。 锌价在2月中触及2,980.50美元峰值，因担心去年多家矿场关闭将导 致供应严重短缺。 “冶炼厂显然可以提供足够供应，只要他们准备支付被要求的价格， ”德国商业银行在报告中说。 “从全球的角度来看，锌供应自9月以来已回升。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 收低2.7%，报2,618美元， 为1月6日来最低水准。市场承压的原因，也因为中国钢铁价格疲弱，以及 秘鲁两处遭洪涝的矿场准备重新开工。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.5%，收报每吨5,747 美元，在上日小跌后扩大跌幅，跌破了切入位在5,800美元的100日移动均 线的支撑位。 今年稍早供应暂停的全球两大铜矿恢复出货以来，铜价下跌。 “供应干扰造成了短期影响，但没有造成供应