《日本央行分析》总裁黑田东彦力推新政，委员会内部分歧形成重大考验

黑田东彦希望把资产购买和放贷计划与另一项被称作“rinban”的每月定期购债计划相结合。后者是市场操作的一部分，但不列入货币宽松举措范畴。资产购买和放贷计划是日本央行实施货币宽松的主要工具。

资产购买计划目前只针对期限不超过三年的债券，而每月定期购债计划则针对各类债券，包括期限在10年以上的公债。

若把这两项计划相结合，央行将可以购买巨额长期公债，也就意味着，日本央行将废弃自我设定的“货币发行量规则”(“bank note”)。根据该规则，日本央行持有的债券规模不得超过货币流通量。

日本央行政策委员会审议委员白井早由里支持这一想法，但委员会一些委员表示忧心，因为废弃这一规则的同时没有其他替代规定来限制日央行继续过度购债。

黑田东彦只表示，他将与委员会讨论这一议题，但讨论需要的时间可能超过其预想。