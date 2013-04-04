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货币新闻 | 2013年 4月 4日 星期四 14:11 BJT

日本央行：央行称将提前实施无限量资产购买，并买进到期期限更长的公债

路透东京4月4日 - 日本央行周四政策会议结束后宣布：

* 将提前实施无限量资产购买计划，并购买到期期限更长的公债

* 将购买到期期限最长为七年的公债，目前买入的最长为三年

* 最长期限为40年期的公债也适合购债计划

* 将每年增购1万亿日圆的上市交易基金

* 将每年增购300亿日圆房地产信托(REIT)

* 增购公债和延长购买债券到期期限的决定得到一致通过

* 增购上市交易基金和日本REIT的决定得到一致通过。

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