日本央行：央行称将提前实施无限量资产购买，并买进到期期限更长的公债

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透东京4月4日 - 日本央行周四政策会议结束后宣布：
* 将提前实施无限量资产购买计划，并购买到期期限更长的公债
* 将购买到期期限最长为七年的公债，目前买入的最长为三年
* 最长期限为40年期的公债也适合购债计划
* 将每年增购1万亿日圆的上市交易基金
* 将每年增购300亿日圆房地产信托(REIT)
* 增购公债和延长购买债券到期期限的决定得到一致通过
* 增购上市交易基金和日本REIT的决定得到一致通过。
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路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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