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货币新闻 | 2013年 4月 17日 星期三 18:01 BJT

日本金融：央行考虑增加公债购买频率--日本央行高官

路透东京4月17日 - 一名日本央行高级官员周三表示，央行将考虑增加购买政府公债的频率，以应对债券交易商对央行的操作或扭曲市场的担忧。

他在日本央行就新货币政策框架与债券交易商会谈之后对记者做出表示。(完)

(编译 李春喜 审校)

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