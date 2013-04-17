日本金融：央行考虑增加公债购买频率--日本央行高官

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透东京4月17日 - 一名日本央行高级官员周三表示，央行将考虑增加购买政府公债的频率，以应对债券交易商对央行的操作或扭曲市场的担忧。
他在日本央行就新货币政策框架与债券交易商会谈之后对记者做出表示。(完)
(编译 李春喜 审校)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
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路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。