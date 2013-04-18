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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 14:18 BJT

更新版-日本央行：量化宽松存在风险，但为终结通缩必要之举--委员宫尾龙藏

**修正预估**

日本央行料将在4月26日举行的下次政策会议上修正经济预估。市场将密切关注新任总裁黑田东彦为实现2%通胀目标设定的两年期限，是否会成官方的预期时间。

日本经济新闻周四报道称，日本央行或预测通胀率将在2015年春季前达到2%。这与黑田东彦的观点相一致，不过多数民间的分析师认为这种想法过于雄心勃勃。

日本经济新闻在这份未提供消息来源的报道中称，日本央行有可能上调2013财年的通胀率预估，从0.4%提高到0.5%-1%之间；同时也可能将2014财年通胀率预估提高到1.5%左右。

宫尾龙藏认为2014财年的通胀率可能会超过1%，高于日本央行审议委员当前预估中值0.9%。

宫尾龙藏说，能够帮助通胀率达到2%水平的，将是日圆进一步走弱，之前美国公债收益率因美国经济成长加快和日本央行宽松政策而上扬。本月日圆兑美元已经触及近100的四年低位。

他表示，美国经济成长与其他经济体的稳定，有助于日本的出口和产出提升。相应地，资本支出也将增加，新设备投资则会提升生产率。

他说，伴随经济改善的通胀预期升温，料亦会有助于实现通胀率目标。(完) (编译 许娜/洪曦; 审校 蔡美珍/侯向明)

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