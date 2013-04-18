更新版-日本央行：量化宽松存在风险，但为终结通缩必要之举--委员宫尾龙藏

亚洲橡胶：TOCOM期胶收平，中国市场因假日休市
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
**修正预估**
日本央行料将在4月26日举行的下次政策会议上修正经济预估。市场将密切关注新任总裁黑田东彦为实现2%通胀目标设定的两年期限，是否会成官方的预期时间。
日本经济新闻周四报道称，日本央行或预测通胀率将在2015年春季前达到2%。这与黑田东彦的观点相一致，不过多数民间的分析师认为这种想法过于雄心勃勃。
日本经济新闻在这份未提供消息来源的报道中称，日本央行有可能上调2013财年的通胀率预估，从0.4%提高到0.5%-1%之间；同时也可能将2014财年通胀率预估提高到1.5%左右。
宫尾龙藏认为2014财年的通胀率可能会超过1%，高于日本央行审议委员当前预估中值0.9%。
宫尾龙藏说，能够帮助通胀率达到2%水平的，将是日圆进一步走弱，之前美国公债收益率因美国经济成长加快和日本央行宽松政策而上扬。本月日圆兑美元已经触及近100的四年低位。
他表示，美国经济成长与其他经济体的稳定，有助于日本的出口和产出提升。相应地，资本支出也将增加，新设备投资则会提升生产率。
他说，伴随经济改善的通胀预期升温，料亦会有助于实现通胀率目标。(完) (编译 许娜/洪曦; 审校 蔡美珍/侯向明)
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有汽车 生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)五年期贷款改为欧元，筹措2. 7亿欧元(2.88亿美元)贷款，意在降低融资成本。 尽管该公司2月中旬通过独家牵头行兼簿记行渣打银行筹措的2.9亿美 元五年期贷款接近完成，但仍决定变更借款币别及其他贷款条件。 北汽集团改弦更张，于3月29日通知银行业者转换成欧元贷款，称其 重点在于缩减借贷成本，并让欧洲进口的贸易结算更为便利。三个月期欧 元银行间拆放款利率(Euribor)3月31日收盘报负0.33%，而三个月期伦敦 银行间拆放款利率(Libor)同一天收报1.1495%。 利率加码仍为115个基点，但改为与欧洲指标利率挂勾。原本剩余天 期为4.75年则没有改变。 北汽集团已经调降前端费，因此牵头行、主办行、以及安排行所拿到 的综合收益分别降至125、123及121个基点。 渣打已全部承销该贷款，并在2月10日提供先行美元融资，原本三层 的综合收益结构分别为130.16、127及124.05个