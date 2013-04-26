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货币新闻 | 2013年 4月 26日 星期五 12:50 BJT

日本央行：维持货币政策不变，关注物价预估

日本央行在4月4日举行的上次会议上放松政策，承诺通过增扩公债和风险资产的购买量，在未来两年将货币供应扩大一倍。

央行因此将政策目标从隔夜拆款利率目标转为基础货币。

日本央行将在0600GMT公布半年度展望报告，发布最新长期经济和物价预估。央行总裁黑田东彦将召开记者会，其讲话内容将于0715GMT以后发布。(完)

(编译 程琳/艾茂林; 审校 张涛)
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