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货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 09:38 BJT

路透调查：日本央行的刺激举措可能最长实施五年才会开始撤出

一些受访者建议日本央行参照美联储的政策。其中一人表示日央行可效仿美联储的“卖短买长(扭转操作,twist operation)”，美联储在此政策下卖出短债买进较长期债券，以压低较长期利率。

调查显示，随着通胀预期升高与经济改善，日本公债收益率可能会开始上升。但如果长期收益率高到2-4%，对公共财政和银行业都会成为问题。

10年期日债收益率 周二上升3.0个基点至0.875%，距离上周所及一年高位0.920%不远。(完) (编译 隋芬; 审校 张涛)
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