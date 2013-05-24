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货币新闻 | 2013年 5月 24日 星期五 12:02 BJT

重发-日本金融：日本央行将不遗余力地确保日债市场的稳定--央行总裁

(重发以跟上红条)

路透东京5月24日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，央行将通过灵活的市场操作，以及加强与市场参与者的沟通来避免债市的大幅波动。

“我们对股价或汇率均没有设定具体目标，而且我将不会对每日市场波动置评，”黑田东彦在东京举行的一场研讨会上表示。

他说，“至于央行通过市场操作直接参与的债市，最好能保持稳定。”(完)

(编译 兰秀娟; 审校　张涛)
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