日本央行：审议委员宫尾龙藏称，维持公债收益率稳定十分关键

台湾汇市：台币早盘区间微贬，因国际美元走势偏强及外资/进口商买汇
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
路透东京5月28日 - 日本央行审议委员宫尾龙藏周二表示：
* 维持稳定的长期和短期利率很关键
* 即便有来自复苏预期的上行压力，但央行政策将对利率维持向下的压力
* 央行将通过扩大范围和提高操作频率来继续推进灵活的市场操作
* 美国利率上升和日本股市上涨可能是造成日本公债收益率近期上涨的原因
* 长期利率未来将面临上行和下行的双向压力，取决于政策行动和外部环境的变化
* 消费者物价指数(CPI)涨幅今年稍晚或明年某时可能接近1%,明年春季前后薪资可能出现增长
* 如果经济和物价面临的风险实质化，央行将进行必要的政策调整
* 从海外经济体方面看,仍有更多下行风险
* 央行拥有灵活通胀目标框架，不会死板地引导政策不顾一切达成2%的通胀目标
* 即便经济复苏仍坚持大规模刺激举措，这些举措的效果将会增强
* 现在就设计市场可预期的平稳退出策略为时尚早
* 只要是实现2%通胀目标的需要，日央行就将坚持定性定量的宽松政策(完)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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路透北京3月30日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，2月人民币全球支付额环比增加4.10%，在国际支付中的使用占比为1.84%，继续位居第六；同期全球所有货币的支付额环比下降5.21%。