日本央行：审议委员宫尾龙藏称，维持公债收益率稳定十分关键

路透东京5月28日 - 日本央行审议委员宫尾龙藏周二表示：

* 维持稳定的长期和短期利率很关键

* 即便有来自复苏预期的上行压力，但央行政策将对利率维持向下的压力

* 央行将通过扩大范围和提高操作频率来继续推进灵活的市场操作

* 美国利率上升和日本股市上涨可能是造成日本公债收益率近期上涨的原因

* 长期利率未来将面临上行和下行的双向压力，取决于政策行动和外部环境的变化

* 消费者物价指数(CPI)涨幅今年稍晚或明年某时可能接近1%,明年春季前后薪资可能出现增长

* 如果经济和物价面临的风险实质化，央行将进行必要的政策调整

* 从海外经济体方面看,仍有更多下行风险

* 央行拥有灵活通胀目标框架，不会死板地引导政策不顾一切达成2%的通胀目标

* 即便经济复苏仍坚持大规模刺激举措，这些举措的效果将会增强

* 现在就设计市场可预期的平稳退出策略为时尚早