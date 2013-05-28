更新版-日本央行：审议委员称维持长短期利率稳定至关重要，但并未提出新举措

台湾汇市：台币早盘区间微贬，因国际美元走势偏强及外资/进口商买汇
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
他还称，相信日本央行的积极货币刺激举措，将协助抵消日本经济复苏预期引发的长期利率上升。
“即便由于经济复苏预期而令长期利率有上行压力，货币政策也将继续打压利率，为经济复苏提供强力支持，”宫尾龙藏称。
日本央行上个月公布了史无前例的刺激举措，承诺在不到两年的时间内向经济注入1.4万亿(兆)美元资金，以实现在大约两年时间内通胀率达到2%的目标。
日本指标10年期公债收益率(殖利率)上周升越1%，触及一年来最高水准。市场人士称，公债收益率上涨促成日本股市创两年来最大跌幅，引燃对于日本央行货币宽松举措效力的疑虑。
很多日本银行业者重仓持有债券，债券价格下滑会损及银行的资产负债表，而且会增加日本的债务融资成本。日本的债务规模达到经济规模的两倍以上，是发达国家中最高的。(完)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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路透北京3月30日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，2月人民币全球支付额环比增加4.10%，在国际支付中的使用占比为1.84%，继续位居第六；同期全球所有货币的支付额环比下降5.21%。