更新版-日本央行：审议委员称维持长短期利率稳定至关重要，但并未提出新举措

他还称，相信日本央行的积极货币刺激举措，将协助抵消日本经济复苏预期引发的长期利率上升。

“即便由于经济复苏预期而令长期利率有上行压力，货币政策也将继续打压利率，为经济复苏提供强力支持，”宫尾龙藏称。

日本央行上个月公布了史无前例的刺激举措，承诺在不到两年的时间内向经济注入1.4万亿(兆)美元资金，以实现在大约两年时间内通胀率达到2%的目标。

日本指标10年期公债收益率(殖利率)上周升越1%，触及一年来最高水准。市场人士称，公债收益率上涨促成日本股市创两年来最大跌幅，引燃对于日本央行货币宽松举措效力的疑虑。