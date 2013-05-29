全球经济：应允许一些新兴国家实施资本管制以缓和危机的冲击--日本央行总裁

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透东京5月29日 - 日本央行总裁黑田东彦周三表示，全球政策制定者应该允许一些新兴国家采取资本管制举措，来缓和金融危机的冲击，就像近来由发达国家所引发的危机。
黑田东彦在日本央行主办的央行官员和学者年度论坛上表示，与过去牵涉新兴国家的货币危机不同，最近这场危机发源于美国和欧元区，随后才传播至许多新兴国家。
“造成这次危机国际传播的原因之一，大家认为是金融全球化及与之相伴的全球总体资本流动激增，这已导致人们愈加重视审慎的资本管制举措，”黑田东彦谈到。他曾担任亚洲开发银行(ADB)总裁一职。
黑田东彦在论坛上表示，因此全球政策制定者们必须努力构建一个容许资本管制和金融监管的新型金融体系。该论坛正围绕全球金融危机所带来的教训展开讨论。
长久以来，国际货币基金组织(IMF)都在强调资本自由流动的好处，不赞成一些国家设置资本管制的做法。
不过，由于这场源自雷曼兄弟破产和欧元区债务问题的危机，IMF亦承认一些新兴国家需要采取资本管制措施来缓和对其经济的负面冲击。
黑田东彦称，“全球经济尚未完全摆脱全球金融危机的影响，即便这场危机距离爆发已时隔五年。”(完)
(编译 兰秀娟; 审校 张涛)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。