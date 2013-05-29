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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 12:12 BJT

全球经济：应允许一些新兴国家实施资本管制以缓和危机的冲击--日本央行总裁

路透东京5月29日 - 日本央行总裁黑田东彦周三表示，全球政策制定者应该允许一些新兴国家采取资本管制举措，来缓和金融危机的冲击，就像近来由发达国家所引发的危机。

黑田东彦在日本央行主办的央行官员和学者年度论坛上表示，与过去牵涉新兴国家的货币危机不同，最近这场危机发源于美国和欧元区，随后才传播至许多新兴国家。

“造成这次危机国际传播的原因之一，大家认为是金融全球化及与之相伴的全球总体资本流动激增，这已导致人们愈加重视审慎的资本管制举措，”黑田东彦谈到。他曾担任亚洲开发银行(ADB)总裁一职。

黑田东彦在论坛上表示，因此全球政策制定者们必须努力构建一个容许资本管制和金融监管的新型金融体系。该论坛正围绕全球金融危机所带来的教训展开讨论。

长久以来，国际货币基金组织(IMF)都在强调资本自由流动的好处，不赞成一些国家设置资本管制的做法。

不过，由于这场源自雷曼兄弟破产和欧元区债务问题的危机，IMF亦承认一些新兴国家需要采取资本管制措施来缓和对其经济的负面冲击。

黑田东彦称，“全球经济尚未完全摆脱全球金融危机的影响，即便这场危机距离爆发已时隔五年。”(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)

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