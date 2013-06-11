《日本央行焦点》决定按兵不动，未祭出新举措来缓解债市波动

公债收益率(殖利率)5月末时曾上涨。中国经济增长放缓，以及围绕美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时将缩减刺激计划规模的不确定性，挫伤了包括日本股市在内的全球股市。

上周日圆兑美元亦蹿升至两个月高位，令仰赖于出口的日本经济承压，而且大幅回吐了“安倍经济学”所带来的利好效应。安倍经济学旨在通过实施全面的财政和货币扩张政策，以使日本摆脱持续了有20年的经济下滑。

在本次遇挫之前，由日本政府重振经济举措所带来的市场乐观情绪一度推升日股，使其较去年11月中以来累计大涨逾70%，而且打压日圆兑美元至四年半低位103.74日圆。

市场信心丧失将给安倍经济学带来重重一击。安倍经济学仰仗于市场信心升温来触发消费、投资、薪资上涨和贷款增加的良性循环，以使经济重新焕发生机。

市场正关注黑田东彦于新闻发布会上就市场动荡的表态。黑田东彦曾说4月的行动将全线压低收益率，但近来市场动荡使人们对黑田东彦的这一说法产生疑虑。

“只要收益率的走势与经济形势的变化相一致，这就不是个问题。但如果收益率开始偏离经济基本面，日本央行未来可能就会做出一些小幅调整，”三菱UFJ摩根士丹利证券高级分析师Hiroshi Miyazaki表示。

日本央行4月曾承诺两年内将公债持有量增加一倍，使基础货币以每年约60至70万亿日圆的幅度扩大，来实现2%的通胀目标。(完)