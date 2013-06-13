日本经济：预计日债收益率最终将趋稳--央行委员

美国各类经济指标总览--2017/4/10
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月) +0.3 (1月) 实质所得(%)
路透日本旭川市6月13日 - 日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四表示，该央行预计该国长期利率最终将趋稳，处于符合央行2%通胀目标的水准。
“日本央行将继续密切关注市场变化。通过灵活的市场操作，以及把与市场参与者的讨论纳入考量，央行预计，短期和长期利率整体变动将会趋稳，”白井早由里在日本北部旭川市对商界领袖们表示。
日本央行周二维持货币政策不变，且未推出新举措来缓解债市波动，认为4月祭出的大规模货币刺激计划足以重振日本低迷的经济状况。决议公布后日股遭逢剧烈抛盘，因各国央行减少刺激政策的前景打击人气。 (完)
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月) +0.3 (1月) 实质所得(%)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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