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货币新闻 | 2013年 6月 13日 星期四 10:41 BJT

日本经济：预计日债收益率最终将趋稳--央行委员

路透日本旭川市6月13日 - 日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四表示，该央行预计该国长期利率最终将趋稳，处于符合央行2%通胀目标的水准。

“日本央行将继续密切关注市场变化。通过灵活的市场操作，以及把与市场参与者的讨论纳入考量，央行预计，短期和长期利率整体变动将会趋稳，”白井早由里在日本北部旭川市对商界领袖们表示。

日本央行周二维持货币政策不变，且未推出新举措来缓解债市波动，认为4月祭出的大规模货币刺激计划足以重振日本低迷的经济状况。决议公布后日股遭逢剧烈抛盘，因各国央行减少刺激政策的前景打击人气。 (完)
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