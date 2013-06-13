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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 16:51 BJT

更新版-日本央行：审议委员白井早由里称日债收益率将企稳，暗示近期无新举

**经济复苏趋势未变**

日本第一季实质国内生产总值(GDP)环比年率为成长4.1%，受益于安倍首相的积极刺激政策和日圆走软，后者提升了日本商品的竞争力。

近期市场的波动可能给日本的增长前景蒙阴，不过白井早由里仍坚持日本央行的看法，认为年中附近经济将恢复温和复苏。

她表示，物价上涨和经济复苏的预期将推升公债收益率，不过日本央行大规模购债以及承诺实施极宽松货币政策，将抵消部分上涨压力。

物价方面，白井早由里警告称，日本已经陷入通缩长达15年，要实现央行2%的通胀率目标需要相当长的时间。

“对于物价，我个人感觉我们需要多关注下行风险，”她表示，并称明年计划上调消费税，可能打击家庭支出，使企业不敢把成本上涨转嫁给消费者。

日本央行4月推出密集的货币刺激政策，承诺在两年内将公债持有量增加一倍，以在两年内实现通胀目标。(完)

(编译 许娜/洪曦/李春喜; 审校 石冠兰)
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