更新版-日本央行：审议委员白井早由里称日债收益率将企稳，暗示近期无新举

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
**经济复苏趋势未变**
日本第一季实质国内生产总值(GDP)环比年率为成长4.1%，受益于安倍首相的积极刺激政策和日圆走软，后者提升了日本商品的竞争力。
近期市场的波动可能给日本的增长前景蒙阴，不过白井早由里仍坚持日本央行的看法，认为年中附近经济将恢复温和复苏。
她表示，物价上涨和经济复苏的预期将推升公债收益率，不过日本央行大规模购债以及承诺实施极宽松货币政策，将抵消部分上涨压力。
物价方面，白井早由里警告称，日本已经陷入通缩长达15年，要实现央行2%的通胀率目标需要相当长的时间。
“对于物价，我个人感觉我们需要多关注下行风险，”她表示，并称明年计划上调消费税，可能打击家庭支出，使企业不敢把成本上涨转嫁给消费者。
日本央行4月推出密集的货币刺激政策，承诺在两年内将公债持有量增加一倍，以在两年内实现通胀目标。(完)
(编译 许娜/洪曦/李春喜; 审校 石冠兰)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。