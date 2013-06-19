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货币新闻 | 2013年 6月 19日 星期三 12:22 BJT

日本经济：由于经济改善，市场料逐步恢复稳定--央行总裁黑田东彦

路透东京6月19日 - 日本央行总裁黑田东彦周三表示，由于日本经济改善，预计市场将随着时间推移趋于稳定。

“日本央行将检视经济与物价面临的上行与下行风险，并作出必要的政策调整，”他在国会参加半年度货币政策听证会时称。(完)

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