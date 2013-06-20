《日本央行焦点》总裁黑田东彦不打算更多刺激措施，意图强渡市场风暴

**过于死板？**

日本央行还在犹豫是否要很快采取行动，以防此举加剧市场波动。该央行的大规模购债已经因动摇市场而受到指责，因此增加资产购买可能有加大市场波动性的风险。

一些交易员还臆测，日本央行可能提高购买房地产投资信托的目标规模。日本央行的这类投资已经接近140万亿日圆的年终目标。购买房地产投资信托是日本央行货币政策的一部分。

黑田东彦已表态，考虑到日本房地产投资信托市场规模相对较小，大幅提高购买规模的空间不大。但日本央行可能选择增加购买上市交易基金，不过其仍犹豫是否现在行动，因为此举将使资产负债表涉及风险较大资产。

日本央行对于何时能够实现2%的通胀目标意见分歧，也阻碍其就增加央行货币市场操作工具达成一致。

上周，央行政策委员会投票反对将日本央行提供的廉价固息资金期限从目前的一年延长至两年。

这将使已被债券收益率上升弄得手忙脚乱的银行更容易对冲其投资组合，从而降低其出售债券的需要，有可能缓和价格波动。

那些成功反对该计划的委员认为，如果日本央行预计通胀率在两年内会升至2%，那么就不应提供超过两年期限、利息为0.1%的资金。这将损及日本央行政策核心的可信度。

东短研究首席经济分析师加藤出表示，要安抚债市，日本央行需要传递出更明确、更一致的信息，阐明其计划如何在两年框架期以外引导政策。