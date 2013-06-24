更新版-《独家新闻》日央行副总裁称不会对市场临时性波动采取行动

(新增细节)

* 如果必须放宽政策，日本央行仍有方案可用--副总裁

* 物价预期长期下跌会催生新的行动

* 日本央行不会因经济与物价的临时波动而出手

* 如果央行要进一步放宽政策，会偏向于选择日本公债而非风险资产

* 认为无需通过市场操作提供长期资金

路透东京6月24日 - 日本央行副总裁岩田规久男排除了会使用政策手段来应对市场临时波动的可能性，并暗示只有物价预期长期下跌，才会考虑进一步放宽货币政策。

岩田规久男也表示，如果未来央行必须扩大资产购买规模，他会选择公债，而不是风险资产，因为日本公债市场规模巨大。岩田规久男是刺激政策的大力支持者。

4月4日日本央行推出一波强有力的货币刺激计划，承诺在两年内将债券持有规模扩大一倍，并增加风险资产的购买量，以期提振经济走出通缩。