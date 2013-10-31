《焦点》日本央行上调2014财年GDP预估，保守看待通胀情况

**上调税收的影响**

日本经济4-6月当季连续第三个季度增长，因首相安倍晋三的刺激政策提振企业信心和家庭支出。

周四公布的调查显示，日本10月制造业活动以三年多来最快速度成长，工业产出增速也呈约四年来最快速度，显示在明年4月提高消费税之前国内需求仍然稳健。

日本央行将2014财年经济成长预估从1.3%上调至1.5%，反映出央行预计安倍计划采取的5万亿(兆)日圆刺激方案对经济的提振作用，会缓解税收上调的影响。

日本央行并维持2015财年经济成长预估在1.5%不变。

但出口下滑为日本央行下面这一看法蒙上疑虑，央行认为全球增长将及时回升，从而抵消税收上调时料将出现的家庭支出下滑的影响。

日本政府周四发布的数据显示，9月受薪者整体现金所得较上年同期小涨0.1%，表明日本在结束通缩所需的薪资大幅增长上进展十分缓慢。 (完)