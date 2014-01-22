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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 12:57 BJT

《焦点》日本央行维持货币政策不变，仍保持对通胀的乐观预估

央行总裁黑田东彦淡化了很快采取行动的可能性，不过他重申，如果这类风险危及通胀目标的实现，央行将“毫不犹豫”地采取行动。

市场将关注黑田在央行会议后举行的记者会，以寻找扩大刺激政策时机的线索。

目前已经有一些成功的初步迹象。

11月的一项资本支出领先指标触及五年高点，此外随着经济获得动能，日本最有影响力的商业团体--经济团体连合会同意给工人上调基本工资，这是六年来的首次。

不过，最近的一次路透调查显示，分析师预计今年日本企业加薪意愿仍薄弱，通胀率仍将远低于央行目标水平，这突显出日本央行未来面临的挑战。

“春季之后日圆走软产生的效果将逐渐减弱，这将放缓消费者物价上涨的速度，”明治安田生命经济师小玉佑一表示。

“很显然，消费税上调后经济将放缓。我不能排除日本央行在3月会意外进一步放宽货币政策的可能性，”他表示。(完)

(编译 朱晓军/徐文焰/王翔琼/李春喜 审校 田建华/于春红)
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