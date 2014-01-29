版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 29日 星期三 14:54 BJT

日本政经：首相安倍晋三称将保留修改央行法律的选项

路透东京1月29日 - 日本首相安倍晋三周三表示，他信任日本央行总裁，但保留未来修改保障央行独立性法律的选项。

安倍在议会对议员表示，他希望日本央行稳步推行大胆的货币宽松政策以抗击通缩，同时留意就业市场状况。

在谈及进一步宽松货币政策的可能性时，安倍称具体措施由日本央行决定，他引用日本央行总裁黑田东彦的话称，如果实现2%物价目标受到威胁，央行将毫不犹豫地做出必要调整。(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐