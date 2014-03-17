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货币新闻 | 2014年 3月 17日 星期一 15:03 BJT

日本经济：若风险导致预测发生变化，央行愿意调整货币政策--黑田东彦

路透东京3月17日 - 日本央行总裁黑田东彦周一表示，如果经济前景风险导致央行预估发生变化，他愿意调整货币政策，以实现央行的物价稳定目标。

黑田东彦在日本参议院金融事务委员会表示，目前来看消费者物价料将达到央行2%的通胀率目标，继续实行去年采取的量化宽松政策很重要。(完)

(编译 李春喜 审校 郑茵)
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