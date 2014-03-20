路透专访：若消费税上调影响很大，日本政府准备推更多刺激政策--官员

路透东京3月20日 - 日本内阁官房副长官加藤胜信周四表示，如果上调消费税产生的影响比预期严重，日本准备进一步推出货币和财政刺激政策。

加藤胜信在路透专访中表示，由于内需强劲，日本经济基础稳固，但政府将密切关注4月1日消费税上调后的状况。(完)