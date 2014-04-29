重温稿-《焦点》日本央行4月会议料按兵不动，相信通胀率将继续升向2%

* 央行政策委员会4月30日将举行会议，料在0330-0500GMT间做出决议

* 预计不会祭出政策行动，因为央行对经济抱有信心

* 央行将在0600GMT公布半年度展望报告

* 央行料将预期通胀将在一段较长的时间内守在2%附近

* 总裁黑田东彦将从0630GMT开始召开新闻发布会

路透东京4月24日 - 日本央行准备在下周公布经济预估，料将强调相信通胀率将向2%的目标稳步迈进，暗示尽管经济成长遭遇一些阻力，但央行并不打算很快扩大刺激举措。

日本央行4月30日会议预计不会祭出任何政策行动，因此市场人士把目光投向了其半年一次的展望报告上。央行料预计今年消费者通胀会加快，而且在2015年中达到约2%并保持至少两年。

这样的乐观预期可能会巩固市场看法，即日本央行在7月以前甚至更长时间内都将按兵不动，以便研究更多数据，观察经济抵御消费税上调冲击的情况。

“如果物价并未如预期般变化，日本央行仍有可能在秋季前后再度放松政策，”东短研究首席经济分析师加藤出称。

“但今年并不一定会再祭出进一步的刺激举措。日本央行基本上认为没有必要采取行动，”他还称。

日本消费税税率从5%上调至8%，引发市场担忧消费者将捂紧钱袋，从而威胁到经济复苏。

但初步迹象令人欣慰。路透调查中约40%的受访企业表示，消费税上调后的销售状况与上年同期相比持稳。逾四分之一的企业销售出现增长。

日本央行副总裁中曾宏周三表示，日本可以克服消费税提高的苦楚，因经济复苏让企业更有意愿加薪。

经济复苏协助失业率在2月降至近七年低位3.6%，日本央行总裁黑田东彦认为该水准算是接近充分就业，此外，日本央行认为紧俏的就业市场将导致更高的薪资，而这也将有助于物价加速上涨。

日央行九位委员组成的政策委员会，内部乐观气氛愈见增强，因此央行料将大致维持三个月前所做的预测，即2015年3月止年度的核心通胀率将达1.3%，下年度则加速至1.9%。

消息人士对路透表示，央行在首度对2016年度做出的预测中，料将预期核心通胀率将达到或略高于2%。这暗示央行很有信心会达成物价目标。

**尚未退出**

日央行自去年4月大举推出货币刺激以来便按兵不动，当时其誓言将基础货币提高一倍，以期在约两年内透过积极买进资产来提高通胀率至2%。日央行并曾表示，将维持政策不变，直到2%通胀率能够持续为止。

央行官员表示，预测两年时间达到2%的通胀率目标，并不意味着日本央行将考虑收回超宽松货币政策，因为只有当实际数据证实物价走势符合预期时，有关退出的讨论才会开始。

黑田东彦一直坚定不移地看好日本经济以及实现通胀目标的前景，打消了有关日本央行为缓和消费税上调影响而很快扩大刺激政策的臆测。

但他未能让许多心存疑虑的投资者相信，2月为1.3%的消费通胀率将会达到2%，日本已经有20年没有见到这样的通胀水平了。

路透调查中分析师预测，当前财年的核心消费通胀率为1.0%，下一财年为0.9%，是央行预估值的一半。

据了解央行想法的消息人士透露，央行在半年度报告中可能预测经济成长温和复苏，但仍指出风险的存在，譬如出口增长软弱无力以及消费税上调对家庭支出的拖累程度也不确定。

消息人士称，由于出口迟滞，央行可能将当前财年的经济成长预估略为下修至1.4%，并大致维持下一财年的成长率预估在1.5%，但预测2016财年的成长率将会温和一些。

日本央行在每年4月和10月发布长期经济和物价预测，以此作为决定货币政策的基础。央行在每年的1月和7月对这些预测进行评估。(完)