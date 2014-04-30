修正-日本央行：一致决定维持货币政策不变，聚焦半年度经济报告

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
(修正标题中错别字，应为“聚焦”非“聚集”)
路透东京4月30日 - 日本央行周三维持货币政策不变，表露出对日本稳步实现央行物价目标有信心。
央行一致投票决定，维持每年以60-70万亿(兆)日圆的速度增加基础货币的步伐不变。
市场目前聚焦日本央行0600GMT时将公布的半年度报告，届时将发布长期经济和物价预估，且将首次包含对2016/17财年的预估。
央行总裁黑田东彦将在0630GMT时举行记者会。
自去年4月推出激进的刺激措施以来，日本央行一直维持政策不变。(完)
(编译 李春喜/白云; 审校 高琦/龚芳)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。