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货币新闻 | 2014年 4月 30日 星期三 12:12 BJT

修正-日本央行：一致决定维持货币政策不变，聚焦半年度经济报告

(修正标题中错别字，应为“聚焦”非“聚集”)

路透东京4月30日 - 日本央行周三维持货币政策不变，表露出对日本稳步实现央行物价目标有信心。

央行一致投票决定，维持每年以60-70万亿(兆)日圆的速度增加基础货币的步伐不变。

市场目前聚焦日本央行0600GMT时将公布的半年度报告，届时将发布长期经济和物价预估，且将首次包含对2016/17财年的预估。

央行总裁黑田东彦将在0630GMT时举行记者会。

自去年4月推出激进的刺激措施以来，日本央行一直维持政策不变。(完)

(编译 李春喜/白云; 审校 高琦/龚芳)
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