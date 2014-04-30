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货币新闻 | 2014年 4月 30日 星期三 14:22 BJT

日本经济：2014/15年度实质GDP预估下修至成长1.1%--央行报告

路透4月30日 - 日本央行公布4月半年度报告称：

* 央行委员对日本2016/17年度实质国内生产总值(GDP)预估中值为成长1.3%

* 日本2015/16年度实质GDP料成长1.5%，1月时预估为成长1.5%

* 日本2014/15年度实质GDP料成长1.1%，1月时预估为成长1.4%

* 消费者物价指数(CPI)将从本年度下半年恢复上升趋势

* CPI增幅将在2015财年左右达到2%

* 下修本年度GDP预估是因为出口复苏延后

* 日本物价风险大致平衡，通胀预期不确定性仍高

* 日本经济风险前景均衡，出口存在高度不确定性

* 日本经济将达到高于成长潜力，因内需稳健且出口温和增长

* 出口前景及消费税调高冲击是日本经济的风险因素

* 海外成长可能逐步加速，因发达经济体复苏支撑新兴国家

* 中长期通胀预期将升高，维持迈向2%趋势

* 日本产出缺口将在2014年财年下半年转正

(完)
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