日本经济：2014/15年度实质GDP预估下修至成长1.1%--央行报告

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透4月30日 - 日本央行公布4月半年度报告称：
* 央行委员对日本2016/17年度实质国内生产总值(GDP)预估中值为成长1.3%
* 日本2015/16年度实质GDP料成长1.5%，1月时预估为成长1.5%
* 日本2014/15年度实质GDP料成长1.1%，1月时预估为成长1.4%
* 消费者物价指数(CPI)将从本年度下半年恢复上升趋势
* CPI增幅将在2015财年左右达到2%
* 下修本年度GDP预估是因为出口复苏延后
* 日本物价风险大致平衡，通胀预期不确定性仍高
* 日本经济风险前景均衡，出口存在高度不确定性
* 日本经济将达到高于成长潜力，因内需稳健且出口温和增长
* 出口前景及消费税调高冲击是日本经济的风险因素
* 海外成长可能逐步加速，因发达经济体复苏支撑新兴国家
* 中长期通胀预期将升高，维持迈向2%趋势
* 日本产出缺口将在2014年财年下半年转正
(完)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。