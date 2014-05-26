《热点聚焦》日本央行对经济复苏更有信心，悄然论及退出刺激措施

**观点不一**

黑田东彦希望稳住公众对央行实现通胀目标的信心，总是对退出策略的问题不以为意，称焦点应该继续放在对抗通缩上。

央行没有为削减资产购买设下硬性的最终期限，黑田东彦也一直在提醒投资者，如果经济复苏面临风险，央行将毫不犹豫地进一步放松政策。

但央行官员现在表示对政策更有信心，倘若经济持续改善，那么有关刺激政策到2015年4月实施整两年后还将持续多长时间的争论将愈发激烈。

目前，九名决策委员尚未就此问题达成一致。

黑田东彦和前国际货币基金组织(IMF)经济学家白井早由里等部分委员强调，就性质来说，这项政策是“无限期的”。知晓央行内部争论的消息人士称，这些委员认为央行会一直买入公债和其它资产，直到有令人信服的证据显示，通胀率将持续处在2%水准。

但曾担任过市场分析师的木内登英则希望，在明年4月重新审视当前的政策框架，因其担心购买的债券过多将给日后退出造成困难。

央行部分官员的公开讲话和私下讨论显示，其余委员的立场则介于这两者之间，包括两位曾担任过企业高管的委员在内。

据央行内部人士透露，至少有两位委员认为，央行应该“未雨绸缪”，一旦有初步迹象显示通胀率正接近2%，就要寻求退出。

当通胀率远低于2%的时候，这些讨论可能还只是学术性的，但当通胀率接近这一目标时，这些讨论就变得更加重要了。

“债市投资者还不愿意考虑退出问题，认为现在还没有必要考虑这个问题，”Barclays Securities Japan债券策略师Noriatsu Tanji谈及尽管经济形势改善，但债券收益率(殖利率)却守在低位的问题时解释道。