版本:
中国
货币新闻 | 2014年 6月 5日 星期四 10:20 BJT

全球经济：欧元区或面临长期通胀回落局面--日央行审议委员佐藤健裕

路透日本大分6月5日 - 日本央行审议委员佐藤健裕周四表示，欧元区有可能面临长期通胀回落的局面，主要在二线国家。

“欧洲央行已经暗示了自己的政策立场，即在利用非传统措施来消除通胀长期回落风险方面，不会有一丝犹豫，”佐藤健裕在大分市向商界领袖发表演讲时称。

“因此我将密切关注欧洲央行未来的货币政策，”他还称。(完) (编译 许娜；审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐