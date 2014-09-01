《焦点》日央行本周料维持政策不变，但乐观预估将受低迷数据考验

日本央行表现出勇敢的样子也有实际原因。央行大规模刺激计划的主要目标在于，提振公众信心、使人们相信物价和薪资将在未来几个月上涨。日本央行官员表示，如果在言论中暗示对经济前景存有疑虑，可能会损及信心，破坏刺激举措的效果。

但分析师指出，黑田东彦的乐观论调与民间部门分析师当中存在的悲观看法存在巨大差距，可能会损及央行的公信力，特别是如果未来公布的数据持续令人失望的话。

“经济表现持续低于央行预期，但央行并未调整乐观的通胀预估。考虑到数据如此疲弱，央行会越来越难以解释，在目前经济成长放缓的情况下，物价为何还会持续上涨，”东短研究首席经济分析师加藤出称。

“黑田东彦可能认为(在此次会议上)放弃(这个目标)还尚早。但到了一定时刻，他要么不得不进一步放松政策，要么推后物价目标实现期限。”

根据去年4月祭出的“定量和定性宽松”(QQE)计划，央行承诺在大约两年时间内达到2%的通胀率。