重发 -日本央行：维持货币政策不变，对经济看法仍乐观

标题新闻：警察对英首相特雷莎梅唐宁街住所附近的街道进行部分限行，白厅大道有武装警察-目击者
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路透东京9月4日 - 日本央行周四维持货币政策不变，并坚持其对经济的乐观看法，显示日本央行有信心在不推出额外货币刺激的情况下仍能实现2%的通胀目标。
一如预期，日本央行一致通过保持透过购买政府公债和风险资产，以每年60-70万亿日圆的规模增加基础货币的承诺。
日本央行在会后声明中称，“日本经济仍然保持温和复苏的趋势，”不过能感觉到4月上调消费税的影响。该行对经济的评估与上月相同。
央行总裁黑田东彦将在0630GMT举行记者会，对政策决定做出解释。
自去年4月密集出台激励政策后，日本央行一直按兵不动。当时央行承诺通过大量购买资产，将货币基础规模加倍，以在两年左右时间达到2%的通胀目标。(完) (编译 张荻/王丽鑫； 审校 张明钧/徐文焰)
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