重发 -日本央行：维持货币政策不变，对经济看法仍乐观

(重发以跟上正确红条)

路透东京9月4日 - 日本央行周四维持货币政策不变，并坚持其对经济的乐观看法，显示日本央行有信心在不推出额外货币刺激的情况下仍能实现2%的通胀目标。

一如预期，日本央行一致通过保持透过购买政府公债和风险资产，以每年60-70万亿日圆的规模增加基础货币的承诺。

日本央行在会后声明中称，“日本经济仍然保持温和复苏的趋势，”不过能感觉到4月上调消费税的影响。该行对经济的评估与上月相同。

央行总裁黑田东彦将在0630GMT举行记者会，对政策决定做出解释。