日本央行：多数委员称若有必要，应继续QE以实现通胀目标--会议记录

国际油市：油价持稳，此前美国原油库存骤降
路透纽约4月26日 - 油价周三在早盘下跌后反弹，此前美国政府数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，激励了买盘。油价过去几天下跌，因担心尽管产油国减产，但全球供应过剩的局面仍将持续。
路透东京9月9日 - 日本央行周二公布8月政策会议记录显示：
* 多数委员称如有必要，日本央行应继续量化宽松(QE)政策以实现2%的通胀目标
* 有委员称量化宽松对长期利率构成的下行压力近期有所增强
* 委员们同意经济可能保持温和复苏的趋势，因消费税上调后需求下降的局面逐步消失
* 委员们表示近期日本出口疲弱是由于周期性因素，如新兴经济体迟滞
* 一些委员称出口可能继续保持温和复苏
* 一位委员担心随着高油价和日圆疲软的影响开始消退，通胀可能会放缓
* 多数委员认为随着产出缺口改善，CPI可能在2014财年下半年加速上升
(完)
路透纽约4月26日 - 油价周三在早盘下跌后反弹，此前美国政府数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，激励了买盘。油价过去几天下跌，因担心尽管产油国减产，但全球供应过剩的局面仍将持续。
* 美国政府提议下调企业税 * 美国五年期公债标售需求疲弱 路透纽约4月26日 - 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的 走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 一周来，一揽子税改计划的细节已经被披露，使得今日发布的计划大 纲缺乏惊喜。 周三，特朗普提议下调对企业税和企业汇回国内的海外利润的税率， 他还要求提高个人应税收入抵扣标准，取消遗产税继承税，简化报税。 但这一揽子计划与预期基本一致，投资者现在聚焦税改计划能否在国 会获得通过，此前医保议案就在众议院搁浅。 “与其说是一个计划，不如说是一些纲要，目前市场对此反应并不热 烈，主要因为计划最终成为法案还有很多工作要做，”Jones Trading首 席市场策略师Michael O'Rourke称。 “市场处于观望态势，看计划如何推进，大部分市场人士确信，最终 的法案与计划将会有天壤之别。” 美国五年期公债标售表现平平，没有给债市投资者留下深刻印象。投 标倍数仅为2.34，低于上月标售时的2.
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆合约周三连续第二日下跌，受累于玉米价格下挫的外溢效应，以及巴西农户卖盘增加的前景。