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货币新闻 | 2014年 9月 9日 星期二 08:23 BJT

日本央行：多数委员称若有必要，应继续QE以实现通胀目标--会议记录

路透东京9月9日 - 日本央行周二公布8月政策会议记录显示：

* 多数委员称如有必要，日本央行应继续量化宽松(QE)政策以实现2%的通胀目标

* 有委员称量化宽松对长期利率构成的下行压力近期有所增强

* 委员们同意经济可能保持温和复苏的趋势，因消费税上调后需求下降的局面逐步消失

* 委员们表示近期日本出口疲弱是由于周期性因素，如新兴经济体迟滞

* 一些委员称出口可能继续保持温和复苏

* 一位委员担心随着高油价和日圆疲软的影响开始消退，通胀可能会放缓

* 多数委员认为随着产出缺口改善，CPI可能在2014财年下半年加速上升

(完)
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