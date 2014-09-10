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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 10:26 BJT

日本经济：通过强劲需求和产出增加来实现“良好”通胀很重要--央行副总裁

路透日本金泽9月10日 - 日本央行副总裁岩田规久男周三表示，通过强劲需求和产出增加来实现“良好的”通胀水平，这一点很重要。(完)
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