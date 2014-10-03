《焦点》日本央行开会料决议按兵不动，疲弱数据考验亮丽物价预估

日本央行总裁黑田东彦保持镇定，他周三称央行短观调查显示企业支出意愿仍然强劲，且经济依然维持正面的景气循环。

不过这种乐观看法根基不稳。迄今为止，薪资涨幅不足以弥补家庭因消费税上调和生活成本上升而感到的痛苦。即使日圆疲弱带来提振，但日本出口亦未能回升。

消息人士称，在下周的政策会议上，日本央行内部的悲观主义者可能提议下调经济评估，但支持者或许不会很多，因为委员们几乎仍一致认为经济出现任何下滑都将是暂时的。

日本央行自去年4月采取大规模刺激举措以来，一直维持货币政策不变。当时日本央行承诺，通过大规模资产购买举措，在大约两年的时间内实现2%的通胀目标。

日本央行7月公布的最新长期预估中，预计核心消费者物价指数(CPI)升幅在下个财年达到1.9%，高于路透调查预估的1.2%。

日本央行每年4月和10月公布半年度经济和物价展望报告，并于1月和7月重新评估预估，以此作为制定货币政策的基础。(完)