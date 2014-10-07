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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 14:23 BJT

《焦点》日本央行维持政策不变，警告工业生产疲弱

当被问及明年是否会继续上调消费税时，安倍晋三周一对国会表示， “4-6月经济增长萎缩在意料之中，关键在于第三季是否能强劲反弹。”

本次政策会议上的讨论将奠定10月31日下次会议的基础，届时央行货币政策审议委员们将公布最新的季度经济和物价预测。

了解日本央行想法的消息人士称，由于复苏出现延迟迹象，他们很可能将1.0%的本财年经济增长预估砍去一半。

这仍比路透调查访问的分析师们平均预测的增长0.3%要乐观得多。

但上述消息人士表示，日本央行还不打算下调通胀预估，因为担心这会让市场认为央行对明年实现物价目标没有信心，并助推对央行很快将宽松政策的臆测。(完)

(编译 张涛/白云/王丽鑫/李春喜; 审校 高琦)
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