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货币新闻 | 2014年 11月 12日 星期三 09:57 BJT

日本央行：很可能在2015财年下半年开始讨论退出QE--审议委员宫尾龙藏

但宫尾龙藏并未详细说明他认为央行实际上将何时开始缩减货币宽松规模。

根据宫尾龙藏在长崎对商界领袖讲话的讲稿，他说日本央行宽松举措引发资产泡沫的风险可控。

日本央行10月31日会议上，宫尾龙藏是支持央行总裁黑田东彦扩大货币刺激规模提议的四位委员之一。(完)

(编译 杜明霞；审校 戴素萍/李婷仪)
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