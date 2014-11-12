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货币新闻 | 2014年 11月 12日 星期三 13:42 BJT

日本央行：审议委员宫尾龙藏称预计通胀偏向下行，所以支持扩大宽松

路透长崎11月12日 - 日本央行审议委员宫尾龙藏周三表示，他上个月投票支持扩大货币宽松举措，是因为预估消费者物价指数(CPI)偏向下行。

宫尾龙藏在长崎对记者表示，4月上调消费税后需求疲弱，以及油价下滑正在压低物价。

日本央行10月31日会议上，宫尾龙藏是支持央行总裁黑田东彦扩大货币刺激规模提议的四位委员之一。(完)

(编译 杜明霞；审校 李婷仪)
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