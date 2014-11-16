《焦点》日本首相安倍料推迟上调消费税，央行总裁将更感头疼

“若推迟上调消费税，日本央行将感到失望，因为该央行上个月放松政策的部分原因就在于支持经济，并促使安倍在明年加税，”东短研究首席经济分析师加藤出称。

“但你可能认为这是日本央行祭出刺激举措的结果。日本央行大规模购买公债并维持公债收益率在极低水平，使政府可以不用实施痛苦的财政改革。”

仅仅两周前，日本央行总裁黑田东彦祭出了大规模的货币宽松举措，让投资者在18个月内第二次感到意外，日圆因而跌至七年低位，日股则跳升至七年高位。

而在10月31日的政策决定公布前不久，黑田东彦还表示对经济增长及通胀将加快的前景抱有信心。部分交易商表示，他们不再相信黑田东彦。

“就在放松政策的前一天，他们还表示经济表现良好，”三井住友银行首席分析师宇野大介称。

“你必须从日本央行最新宽松举措中汲取的教训是，不能完全相信他们的话。”