《焦点》日本首相安倍料推迟上调消费税，央行总裁将更感头疼

加拿大股市：下滑，因能源股走软及地缘政治不确定性拖累
10大类股中有七种收低，占指数权重近22%的能源股下挫0.9%，占指数权重逾三分之一的金融股跌0.5%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
“若推迟上调消费税，日本央行将感到失望，因为该央行上个月放松政策的部分原因就在于支持经济，并促使安倍在明年加税，”东短研究首席经济分析师加藤出称。
“但你可能认为这是日本央行祭出刺激举措的结果。日本央行大规模购买公债并维持公债收益率在极低水平，使政府可以不用实施痛苦的财政改革。”
仅仅两周前，日本央行总裁黑田东彦祭出了大规模的货币宽松举措，让投资者在18个月内第二次感到意外，日圆因而跌至七年低位，日股则跳升至七年高位。
而在10月31日的政策决定公布前不久，黑田东彦还表示对经济增长及通胀将加快的前景抱有信心。部分交易商表示，他们不再相信黑田东彦。
“就在放松政策的前一天，他们还表示经济表现良好，”三井住友银行首席分析师宇野大介称。
“你必须从日本央行最新宽松举措中汲取的教训是，不能完全相信他们的话。”
日本央行将在周二和周三召开政策会议，预计将在此次会议上按兵不动。与此同时，安倍则料将宣布推迟明年10月把消费税从8%上调至10%的计划。
10大类股中有七种收低，占指数权重近22%的能源股下挫0.9%，占指数权重逾三分之一的金融股跌0.5%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透4月18日 - 国际商业机器(IBM)公司周二公布第一季业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务的需求疲弱。