版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 10:20 BJT

日本经济：日本央行10月放松政策避免了信誉受损--央行委员白井早由里

路透广岛11月26日 - 日本央行委员白井早由里周三表示，她上个月投票支持采取货币宽松举措，是因为若按兵不动将损害央行的信誉，会引发外界质疑央行实现物价目标决心。

她还重申其个人看法，称若日本央行希望在“不增加家庭和企业负担”的情况下实现物价目标，央行应允许自身在超过两年的时间实现2%的通胀率目标。在日本央行的其他委员中，也有人持相同的观点。

白井早由里在广岛对当地企业领袖发表了此番言论。

白井早由里等五位委员上个月投票支持放松政策。其他四位委员反对，因认为扩大刺激举措弊大于利。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐