更新版 1-日本经济：央行料将下财年核心通胀率预估下调至1.5%或更低--消息

自去年6月以来，油价已累计下挫约60%。

了解日本央行想法的消息人士称，日本央行可能把2016年3月止的下一财年核心通胀率预估下调至1.5%或者更低，10月时预估为1.7%。

这与政府最近的预期基本相符。政府预计，下一财年整体通胀率将触及1.4%。

民间部门分析师认为，由于油价下跌带来压力，下一财年核心通胀率将放缓至1.0%左右。日本央行的部分官员对此表示认同。

央行其他官员则更加乐观，认为薪资增长、以及日圆疲软导致进口成本增加都将部分抵消由油价暴跌带来的压力。不过，他们甚至也认为，明年初以前通胀率不会大幅加速。

因此，对于日本央行是应该再度放松政策，还是应等待更多时间来实现物价目标，下周会议将进行更加激烈的讨论。

央行总裁黑田东彦已排除放宽时间物价目标的时间框架，其他许多委员则怀疑通胀率能否如此迅速地达到2%水准。