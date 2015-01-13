更新版 1-日本经济：央行料将下财年核心通胀率预估下调至1.5%或更低--消息

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
自去年6月以来，油价已累计下挫约60%。
了解日本央行想法的消息人士称，日本央行可能把2016年3月止的下一财年核心通胀率预估下调至1.5%或者更低，10月时预估为1.7%。
这与政府最近的预期基本相符。政府预计，下一财年整体通胀率将触及1.4%。
民间部门分析师认为，由于油价下跌带来压力，下一财年核心通胀率将放缓至1.0%左右。日本央行的部分官员对此表示认同。
央行其他官员则更加乐观，认为薪资增长、以及日圆疲软导致进口成本增加都将部分抵消由油价暴跌带来的压力。不过，他们甚至也认为，明年初以前通胀率不会大幅加速。
因此，对于日本央行是应该再度放松政策，还是应等待更多时间来实现物价目标，下周会议将进行更加激烈的讨论。
央行总裁黑田东彦已排除放宽时间物价目标的时间框架，其他许多委员则怀疑通胀率能否如此迅速地达到2%水准。
经济财政大臣甘利明表示，央行不太可能在下一财年实现通胀目标。这是迄今为止最清晰的信号，表明政府可能愿意接受央行在更长时间内实现物价目标。 (完) (编译 张涛/许娜；审校 李爽)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。