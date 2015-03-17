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货币新闻 | 2015年 3月 17日 星期二 11:22 BJT

日本央行：维持货币政策不变，对经济前景感到乐观

日本央行表示，核心消费者通胀率目前可能会在近零水平，因能源价格下滑。

日本央行总裁黑田东彦将在0630GMT举行记者会解释这次政策决议。

日本央行在去年10月扩大刺激规模后，至今一直按兵不动。(完)

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