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货币新闻 | 2015年 3月 19日 星期四 13:35 BJT

日本央行：购债计划旨在实现通胀目标，而非将公共债务货币化--总裁

路透东京3月19日 - 日本央行总裁黑田东彦周四表示，央行购买公债的举措旨在实现2%的通胀目标，而非将公共债务货币化。

“我们无意引发恶性通胀，而且我非常确信日本不会出现恶性通胀，”黑田东彦对国会称。(完)

(编译 杜明霞；审校 张若琪)

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