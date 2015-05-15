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货币新闻 | 2015年 5月 15日 星期五 12:13 BJT

重发-日本央行：为实现物价目标设定时间表，增强了QQE的效果

(重发以修改文末英文链接格式，内文内容不变)

路透东京5月15日 - 日本央行总裁黑田东彦强调，自己无意改变央行承诺，即在两年左右时间内尽早达到2%的通胀目标。

黑田东彦称，家庭和企业的通胀预期已明显改变，因日本央行定下了实现通胀目标的最终期限，并承诺竭尽所能实现目标。

“通胀的基本趋势已稳步改善。”(完) (编译 许娜；审校 艾茂林)

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