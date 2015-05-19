《焦点》日本央行本周料维持政策不变，讨论消费状况

尽管就业和薪资增加，但消费者尚未增加支出，凸显消除困扰日本20年的“通缩观念”面临的挑战。

日本央行目前预计将在下一财年上半年，即4-9月左右实现2%的通胀目标。但很多分析师表示，这一预期依然过于宏大，央行料不得不在今年稍晚宣布更多宽松举措。(完)