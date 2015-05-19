《焦点》日本央行本周料维持政策不变，讨论消费状况

重温稿-美国股市：逾50年来首次在新总统入主白宫首日以上涨作收
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。
尽管就业和薪资增加，但消费者尚未增加支出，凸显消除困扰日本20年的“通缩观念”面临的挑战。
服务业信心提高以及3月家庭支出连续第二个月增加，带来一线希望。
熟悉日本央行想法的消息人士称，如果国内生产总值(GDP)数据显示消费强劲，那么央行对家庭支出的看法可能比上个月亮丽一些。
4月份，日本央行表示消费“整体坚挺，但一些领域疲软。”
日本央行上个月推迟达成通胀目标的时间框架，因受燃料成本下滑影响，物价上涨陷入暂停。
日本央行目前预计将在下一财年上半年，即4-9月左右实现2%的通胀目标。但很多分析师表示，这一预期依然过于宏大，央行料不得不在今年稍晚宣布更多宽松举措。(完)
(编译 张涛/汪红英/杜明霞；审校 王丽鑫/徐文焰/艾茂林)
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。
贸易专家、学者与政府官员称，加拿大和墨西哥也将争取谈判对手作出让步，不过难度很大；他们还认为，NAFTA的零关税政策将极难改变。他们说，针对修改有关条款的重新谈判或将持续数年。