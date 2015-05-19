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货币新闻 | 2015年 5月 19日 星期二 12:17 BJT

《焦点》日本央行本周料维持政策不变，讨论消费状况

尽管就业和薪资增加，但消费者尚未增加支出，凸显消除困扰日本20年的“通缩观念”面临的挑战。

服务业信心提高以及3月家庭支出连续第二个月增加，带来一线希望。

熟悉日本央行想法的消息人士称，如果国内生产总值(GDP)数据显示消费强劲，那么央行对家庭支出的看法可能比上个月亮丽一些。

4月份，日本央行表示消费“整体坚挺，但一些领域疲软。”

日本央行上个月推迟达成通胀目标的时间框架，因受燃料成本下滑影响，物价上涨陷入暂停。

日本央行目前预计将在下一财年上半年，即4-9月左右实现2%的通胀目标。但很多分析师表示，这一预期依然过于宏大，央行料不得不在今年稍晚宣布更多宽松举措。(完)

(编译 张涛/汪红英/杜明霞；审校 王丽鑫/徐文焰/艾茂林)

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