《焦点》日本央行今日料按兵不动，但对经济看法更加乐观

不过这个比较难说，因为一些委员担心海外增长放缓和薪资增长薄弱会打压经济活动。

日本央行上月推迟实现物价目标的时间，获得一些喘息的空间后，料将坚持承诺，通过大量购买资产以每年80万亿日圆(6,610亿美元)的速度增加基础货币。

市场聚焦黑田东彦对GDP数据的看法，以及如何为刺激计划辩护。该计划未能提高通胀预期，招致一些非议。

日本央行一份有关积极货币刺激计划的报告中存在一个小小省略，暗示一些央行高层担心刺激政策发挥的作用不像预期。这有可能为重新思考央行政策框架打下伏笔。