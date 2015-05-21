《焦点》日本央行今日料按兵不动，但对经济看法更加乐观

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
不过这个比较难说，因为一些委员担心海外增长放缓和薪资增长薄弱会打压经济活动。
日本央行上月推迟实现物价目标的时间，获得一些喘息的空间后，料将坚持承诺，通过大量购买资产以每年80万亿日圆(6,610亿美元)的速度增加基础货币。
市场聚焦黑田东彦对GDP数据的看法，以及如何为刺激计划辩护。该计划未能提高通胀预期，招致一些非议。
日本央行一份有关积极货币刺激计划的报告中存在一个小小省略，暗示一些央行高层担心刺激政策发挥的作用不像预期。这有可能为重新思考央行政策框架打下伏笔。
黑田东彦曾表示，有信心该刺激计划能成功让经济逐步达到物价目标。不过市场并不相信，一项路透调查访问的多数分析师押注10月进一步放松。(完) (编译 杜明霞/王丽鑫；审校 龚芳/戴素萍)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。