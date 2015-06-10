日本金融：央行调查显示交易商对债市运作担忧程度减轻

路透东京6月10日 - 日本央行周三公布的调查显示，日本公债交易商对债券市场的整体运作和流动性的担忧减轻，显示量化宽松举措缓解市场紧张情况。

日本央行5月访查了39家有资格参与日本债市操作的金融机构，以更好地了解央行通过量化宽松举措大举购买公债对市场的影响。

5月整体市场运作扩散指标为负5，较上次2月调查的负25好转。

该指标的计算方法为，认为运作状况不好的企业比例减去认为市场运作很好的企业比例。

买-卖价差扩散指标5月从上次调查的负12升至负5，显示担心流动性的企业减少，而且买卖价格之差扩大。

客户订单扩散指标从负45升至负30，因一些企业看到交易流改善。(完)