日本金融：央行调查显示交易商对债市运作担忧程度减轻

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京6月10日 - 日本央行周三公布的调查显示，日本公债交易商对债券市场的整体运作和流动性的担忧减轻，显示量化宽松举措缓解市场紧张情况。
日本央行5月访查了39家有资格参与日本债市操作的金融机构，以更好地了解央行通过量化宽松举措大举购买公债对市场的影响。
5月整体市场运作扩散指标为负5，较上次2月调查的负25好转。
该指标的计算方法为，认为运作状况不好的企业比例减去认为市场运作很好的企业比例。
买-卖价差扩散指标5月从上次调查的负12升至负5，显示担心流动性的企业减少，而且买卖价格之差扩大。
客户订单扩散指标从负45升至负30，因一些企业看到交易流改善。(完)
(编译 杜明霞；审校 王洋)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。